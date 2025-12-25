Muestra abandono la colonia Lampacitos

Un panorama de abandono es el que presentan las calles de la colonia Lampacitos, en la ciudad de Reynosa. Basta realizar un breve recorrido por el sector para constatar el deterioro del pavimento, las cintas amarillas colocadas de manera improvisada y diversas obras inconclusas que se repiten prácticamente en cada esquina.

Esta situación, lamentablemente, no es exclusiva de esta colonia, sino que se replica en distintos puntos de la ciudad, donde es común observar trozos de concreto, llantas, palos y señalización preventiva que apenas advierte sobre hoyos abiertos en medio de las vialidades.

Impacto en la comunidad por el deterioro de las calles

Ya sea por reparaciones derivadas de fugas de agua potable o drenaje, o por el reemplazo de tuberías, las excavaciones permanecen abiertas durante meses sin ser atendidas, representando un riesgo constante para peatones y, principalmente, para los automovilistas que transitan por la zona.

Los daños más evidentes se localizan sobre la calle Carmina y en varios tramos de la calle Rubén, donde se concentran la mayoría de los desperfectos. En particular, un enorme hueco a pie de banqueta ha generado preocupación entre los comerciantes del sector. Dicho socavón se originó tras la reparación de una fuga de agua potable.

Acciones de la autoridad ante el abandono en Lampacitos

A más de un mes de haberse realizado los trabajos, el hueco continúa abierto, acompañado de montones de tierra que permanecen en el sitio, convirtiéndose en un peligro latente para los peatones. Además, la reducción de carriles ha provocado ya diversos accidentes vehiculares, debido a que los conductores se ven obligados a invadir el carril contrario para poder circular.

Detalles sobre el hueco peligroso en la calle Carmina

Vecinos y comerciantes hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que concluyan las obras y se garantice la seguridad de quienes transitan diariamente por estas vialidades.