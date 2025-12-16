¡A limpiar entre todos!

Previo al inicio de las vacaciones decembrinas, alumnos y docentes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 71, llevaron a cabo una campaña de limpieza con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del plantel.

Se realizaron acciones de orden, higiene y cuidado en aulas, talleres y áreas de trabajo, como parte de una estrategia para fomentar el respeto por los espacios comunes y garantizar un entorno escolar adecuado para el regreso a clases.

Los estudiantes limpiaron ventanas, lijaron y abrillantaron los mesabancos, barrieron y trapearon salones de clases.

La campaña también busca generar conciencia sobre la importancia de conservar las instalaciones escolares.

Docentes y alumnos coincidieron en que cuidar la escuela es una tarea compartida, por lo que entre todos buscan mantenerla en forma adecuada.

Antes de salir al receso decembrino, los estudiantes dejaron "rechinando de limpio" sus salones de clases, para regresar en enero a sus clases.



