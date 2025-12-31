Aventaja el hombre a la mujer en empleo

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en noviembre de 2025, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en 59.0 por ciento. Para noviembre de 2024, fue de 60.0 por ciento.

La tasa de desocupación se situó en 2.7 por ciento. En el mismo mes de 2024, fue de 2.6 por ciento.

La tasa de subocupación (porcentaje de población ocupada que buscó ofertar una mayor cantidad de tiempo de trabajo en su ocupación actual o en un empleo adicional) se estableció en 7.2 por ciento. En el penúltimo mes de 2024, fue de 8.9 por ciento.

La tasa de condiciones críticas de ocupación —a partir de salarios mínimos equivalentes, base enero de 2025— fue de 37.5 por ciento. En noviembre de 2024, fue de 34.5 por ciento.

Por su parte, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8 por ciento. En igual mes de 2024, fue de 54.6 %.

En noviembre de 2025, la PEA fue de 61.5 millones de personas de 15 años y más2 (lo que representó una tasa de participación de 59.0 %). Dicha cantidad significó una disminución de 152 mil personas en relación con noviembre de 2024. Según sexo, la tasa de participación económica de las mujeres fue de 45.1 % y la de hombres, de 74.6 por ciento. Respecto al año anterior, la participación de mujeres bajó 1.6 puntos porcentuales y la de hombres, 0.5 puntos porcentuales.

La población ocupada alcanzó 59.8 millones de personas3 (97.3 % de la PEA): una caída anual de 163 mil personas. Según sexo, la ocupación de mujeres fue de 24.3 millones y la de hombres, de 35.5 millones: un descenso anual en ellas de 440 mil y un alza en ellos de 278 mil.

En el mes de referencia, la población desocupada fue de 1.6 millones de personas, es decir, un crecimiento anual de 11 mil. La desocupación de mujeres se ubicó en 714 mil en noviembre de 2025 y en 705 mil en noviembre del año pasado. La desocupación de hombres se situó en 923 mil, mientras que, en el penúltimo mes de 2024, en 921 mil.

Características de la población ocupada

Del total de la población ocupada (59.8 millones), 41.3 millones (69.1 %) operaron como trabajadoras o trabajadores subordinados y remunerados al ocupar una plaza o puesto de trabajo, lo que representó una disminución anual de 180 mil. Además, 13.0 millones (21.7 %) trabajaron de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleadas o empleados: 30 mil personas más respecto a noviembre de 2024. Por su parte, 3.5 millones (5.9 %) fueron personas empleadoras, cifra que decreció en 4 mil. Finalmente, 2.0 millones de personas (3.3 %) se desempeñaron en los negocios o en las parcelas familiares, es decir, contribuyeron de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración monetaria. Lo anterior significó una baja anual de 9 mil.

Por sector de actividad económica, la población ocupada se distribuyó de la siguiente manera: los servicios concentraron 26.4 millones de personas (44.2 %); el comercio, 11.9 millones (20.0 %); la industria manufacturera, 9.7 millones (16.2 %); la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, 6.2 millones (10.4 %); la construcción, 4.7 millones (7.9 %); y otras actividades económicas —que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas—, 436 mil (0.7 %).

Por su parte, 407 mil personas (0.7 %) no especificaron su actividad. En comparación con el mismo mes de 2024, los sectores con mayor incremento en su población ocupada fueron los siguientes: gobierno y organismos internacionales, con 324 mil; y transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, con 190 mil personas. En contraste, los que tuvieron el mayor descenso fueron los siguientes: servicios sociales, con 303 mil personas menos; restaurantes y servicios de alojamiento, con 223 mil; e industria manufacturera, con 140 mil.

Informalidad laboral

La población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan. También contempla a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo. Se incluyen —además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal— otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.

INDICADORES ECONÓMICOS

En noviembre de 2025, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 32.8 millones de personas y la tasa de informalidad laboral 1 (TIL1) se estableció en 54.8 % de la población ocupada, porcentaje superior al 54.6 % del penúltimo mes de 2024. La TIL1 urbana fue de 44.4 por ciento.

Por otra parte, la ocupación en el sector informal fue de 17.5 millones de personas y significó 29.3 % de la población ocupada —tasa de ocupación en el sector informal 1 (TOSI1)—, 0.2 puntos porcentuales por arriba de la registrada en igual mes de un año antes. La TOSI1 urbana fue de 27.3 por ciento.

Indicadores de la población desocupada

En noviembre pasado, la población desocupada (población que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo y realizó alguna actividad para obtener empleo) fue de 1.6 millones de personas y representó 2.7 % de la PEA —tasa de desocupación (TD)—. En las mujeres, esta medida fue de 2.9 % y en los hombres, de 2.5 por ciento. Respecto al mismo periodo de 2024, la TD total y la de hombres no presentaron cambio, mientras que la de mujeres aumentó 0.1 puntos porcentuales.



