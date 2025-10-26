´Queremos vivir sin miedo´

En medio de globos blancos, carteles pintados a mano y el eco de canciones por la paz, los alumnos de la escuela primaria Narciso Mendoza conmemoraron el 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con una emotiva jornada en la que exigieron algo tan básico como vital: vivir sin miedo.

El pasado viernes, el plantel se convirtió en un escenario lleno de color y mensajes de esperanza. Entre banderas de distintos países y dibujos de palomas, los niños participaron en dinámicas, exposiciones y actividades que invitaron a reflexionar sobre la importancia de la paz, la empatía y el respeto.

Pero el mensaje fue más profundo que una simple celebración. Las voces infantiles resonaron como un llamado a la conciencia, reflejando la preocupación que muchos menores enfrentan día a día ante la inseguridad y las desapariciones.

"Los niños tienen miedo de salir a las calles, y los padres no se quedan tranquilos cuando sus hijos van a la escuela o a cualquier actividad", compartieron algunos asistentes, quienes coincidieron en la necesidad de recuperar los espacios seguros y devolver la tranquilidad a la niñez.

Alumnos de la escuela primaria Narciso Mendoza alzan la voz y piden paz y seguridad en las calles de nuestra ciudad.

Durante el acto, el director del plantel, Armando Sánchez Cano, subrayó que la enseñanza de los valores humanos debe ser una tarea constante dentro y fuera del aula.

"Celebremos y reafirmemos que el objetivo principal es la paz y la hermandad. Lo que buscamos hoy es que los niños aprendan que debemos ser optimistas y luchar siempre por vivir en armonía", expresó.

Entre aplausos y sonrisas, los pequeños soltaron al aire decenas de globos blancos como símbolo de esperanza. En ellos escribieron palabras como amor, tolerancia y unidad, deseando que algún día esas ideas no sean solo lecciones, sino realidades cotidianas.

Así, entre el bullicio de una escuela que respira sueños, la comunidad educativa de la Narciso Mendoza recordó que la paz no es un tema distante ni un ideal utópico, sino un derecho que empieza en cada familia, en cada aula y en cada corazón.

Además de una celebración por el aniversario de la ONU, dicha actividad, la cual reunió a padres de familia, quienes participaron de manera activa, fue un llamado urgente hacia la comunidad internacional. Es importante que volteen a ver y se dé la importancia que merece la situación que se vive en esta frontera tamaulipeca.