Proyectan vacunar a 70 mil personas

Todo se encuentra listo para que hoy jueves 13 de noviembre se lleve a cabo la Campaña de Vacunación Temporada Invernal 2025-2026, a lo largo de la cual se espera inmunizar a 70 mil personas solamente contra la influenza.

"Ya tenemos todo listo para que a partir de las 9:00 Horas dé inicio esta importante cruzada de prevención de enfermedades como la influenza, el Covid-19 así como el Neumococo en el Centro de Convenciones Reynosa. Las acciones en ese lugar concluirán a las 14:00 Horas (a un costado del Parque Cultural)", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Distrito IV en Reynosa.

La temporada concluirá el día último de marzo del 2026.

Por lo pronto los trabajos de inmunización incluye no tan sólo los padecimientos en cuestión sino que además se estará vacunando con la BCG para prevenir tuberculosis.

También se completará el esquema básico para quienes aún lo tengan incompleto y les falten a algunas vacunas.

EL LLAMADO

Villarreal Cantú llamó a la ciudadanía en general a protegerse contra los males que cobran relevancia durante la temporada otoño e invierno por lo que deberán acudir el jueves al Centro de Convenciones para recibir las dosis correspondientes. Y aunque la invitación va dirigida a toda la población, es menester resaltar que son quienes tienen padecimientos como diabetes, hipertensión, asma, obesidad mórbida, entre otras más, quienes deben protegerse con las vacunas, por ser parte de los grupos denominados como vulnerables. Un grupo numeroso de vacunados y vacunadores participarán en la actividad programada para éste miércoles.



