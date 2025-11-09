Reportan 71 matrimonios y 50 divorcios en octubre

Se mantiene el número de casamientos en el mismo nivel. Se concretaron en el último mes de octubre, un total de 71 en tanto que divorcios, fueron alrededor de 50.

"Aunque en algunos meses, se registran alti bajos en los dos rubros, pero en sí, se tiene una buena demanda en éste y otro tipo de servicios", dijo Oscar Federico de la Garza García, titular de la Oficialía Segunda del Registro Civil en Reynosa.

En lo referente a los matrimonios de parejas del mismo sexo, en el último mes no hubo ninguno, pero en promedio, en los meses del 2025, son un promedio de dos por mes.

En el rubro de nacimientos, tan sólo en esta oficialía se atienden aproximadamente 200 cada mes.

LA MAYORIA

De hecho, la gran mayoría de las parejas que contraen matrimonio, acuden a esta oficialía para celebrar sus esponsales por la vía civil y generalmente los acompañan algunos de sus familiares.

"Tenemos un módulo en el Hospital Materno Infantil, donde se capta información relacionada con personas que ahí acuden a registrar a sus recién nacidos", señaló el funcionario.

Una vez que se registran ahí, posteriormente vienen aquí a esta oficina y les les tramita el acta de nacimiento de sus hijos que llegan a nacer en el mismo nosocomio.