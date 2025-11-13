Prevén multas de hasta ¡5 mdp por robar agua!

El gobierno federal endurecerá vía Comisión Nacional del Agua (CNA), las sanciones en contra de aquellos productores del campo -usuarios de Riego-, que incurran en el delito de robo de agua o extracción irregular de la misma, por lo que las multas irán desde los $20,000.00 hasta $5,000,000.00.

Gerardo Márquez Tejada, director de Administración del Agua en el organismo Cuenca del Río Bravo dependiente de la CNA, informó en entrevista que "la Ley General de Aguas y la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, contemplan medidas más drásticas contra quienes cometan esa clase de hechos ilícitos."

Previo a su intervención en el Foro Técnico que se ofreció a agricultores del Distrito 025 y 026 en un hotel de la localidad, Márquez Tejada hizo saber que "en todos los lugares donde hay fuentes de abastecimiento de agua, se han detectado tomas clandestinas y se han aplicado sanciones en contra de los responsables".

"Este es un delito que se comete en muchas partes de la república mexicana y se ha actuado tras recibir una denuncia o como resultado de la revisión hecha a los dispositivos de medición con que deben contar quienes utilizan aguas nacionales para el riego de tierras o para otro fin", agregó.

Incluso se han detectado casos de falta de pago del agua que utilizan en las actividades que realizan.

A los asistentes al Foro Técnico organizado por la Comisión Nacional del Agua, se les informó sobre las nuevas medidas y beneficios que se contemplan

ENDURECEN

Se contempla además del endurecimiento de sanciones por delitos hídricos, también la eliminación del cambio de uso de agua sin autorización lo mismo que se incluye la prohibición de la transmisión de concesiones entre particulares

A Gerardo Márquez, le acompañó Evaristo Nájera Meléndez, director del área Jurídica de la misma Cuenca del Río Bravo en la exposición de temas como La Ley General de Aguas y la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Finalmente señaló que en el Foro Técnico se darán a conocer tanto los beneficios para los usuarios de Riego así como los nuevos delitos que se incluyen en ambas leyes, de los cuales se informará durante las pláticas que se darán a los agricultores de los distritos de Riego 025 y 026.



