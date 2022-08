Desabasto irregular en 40 colonias

Cada vez se hace más urgente una solución pronta al problema del abasto, porque cada vez está más desastroso y son miles las familias que padecen ese problema¨. Francisco Tenorio, síndico del contribuyente

El problema del desabasto de agua que afecta a más de 40 colonias de Reynosa ya está convertido en un verdadero desastre, y urge que las autoridades municipales le busquen una solución de fondo, pues la construcción e instalación de mayor número de tinacos no ayudarían prácticamente en nada y sí sería un gasto inútil.

"Se necesitan acciones concretas, no declaraciones de las autoridades que no conllevan a nada, y bueno, me gustaría que en este gobierno morenista se sentaran las bases para resolverlo, que se establezcan proyectos transtrienales para que futuras administraciones municipales les den seguimiento, hasta lograr terminar con esa situación que es desesperante para miles de familias", dijo Francisco Tenorio Rivera, síndico del Contribuyente.

"De la edificación de los tanques de almacenamiento que se planean, creo que lo que debieran hacer las autoridades de la ciudad y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado deben soltar el vital líquido en las redes con que cuentan las colonias que sufren su escasez. Para qué construir tanques elevados, si no hay la disponibilidad del servicio", indicó.

En cuanto al consejo que hace la autoridad municipal por cuanto a que la gente evite el desperdicio del agua y que la cuide, eso causa risa, pero a la vez tristeza, porque lo que se necesita en la actualidad para resolver el problema de un desabasto no son sugerencias, sino aplicar decisiones que realmente vengan a resolver el problema.

Hace falta, dijo Tenorio Rivera, que haya autoridades que realmente le echen ganas al asunto y eviten que miles de familias sigan sufriendo de un irregular abasto del agua potable, porque por un lado se pide cuidarla, pero por el otro hay empresas que la desperdician, como es el caso de los lavaderos de autos, que debieran contar con equipo de reciclado para reducir hasta un 70 o más por ciento su consumo. Hace falta reglamentarlo en este caso específico. Hace falta también aplicar multas a quienes lavan con manguera los vehículos, que lavan banquetas con agua potable.