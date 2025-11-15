Registran 3,643 nuevos casos de diabetes en Reynosa

Mientras en Reynosa, se reportan 3,643 casos nuevos de diabetes en 2025, en Tamaulipas se habían confirmado hasta el mes de mayo pasado un total de 21,432.

Las cifras oficiales que corresponden a esta fronteriza ciudad, fueron dadas a conocer por Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Distrito IV.

"Actualmente tenemos en control 6,548 pacientes que enfrentan ese tipo de padecimiento crónico degenerativo y de acuerdo con los reportes, 13 de cada 100 habitantes de Reynosa, tienen algún tipo de diabetes", señaló.

Aseguró que en las diferentes unidades de Salud que operan en éste municipio, se ofrecen chequeos de manera permanente a las personas, con el propósito de detectar oportunamente el padecimiento a fin de asignarles el tratamiento correspondiente y así prevenir algún tipo de complicación que ponga en riesgo su salud y su vida.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con Villarreal Cantú, algunas de las recomendaciones más importantes para la población, es llevar una dieta balanceada, practicar ejercicio por lo menos 30 minutos diarios, pero también evitar el consumo de refrescos, entre otros productos que provocan la elevación de la glucosa.

DATOS DE TAMAULIPAS

De acuerdo con un boletín Epidemiológico de Salud Federal, hasta la semana 20 de mayo del 2025, se habían confirmado 21,432 casos nuevos de diabetes tipo 2 en la entidad.

De acuerdo con los datos oficiales, Reynosa y Tampico son señalados como los municipios con más incremento de casos del padecimiento.

La diabetes viene consolidándose como un grave problema de salud pública en el estado, mostrando tendencia a la alza.



