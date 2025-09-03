Aprenden a pleno sol 300 estudiantes

Alrededor de 300 estudiantes reciben su enseñanza al aire libre (de 8:00 a 10:00 Horas, de lunes a viernes), porque en las escuelas primarias a las que acuden, se encuentran sin luz a tras surgir una falla en su sistema eléctrico interno.

Los alumnos pertenecen a las primarias Niños Héroes de Chapultepec turno matutino y Genaro G. Ruíz Guzmán turno vespertino, ubicadas en la colonia Lázaro Cárdenas.

"Ante la falta de luz y porque hacia el interior de los salones se siente un calor insoportable, se dispuso darles clases a los alumnos al aire libre mientras se resuelve el problema de la luz", dijo Diego Rivera Escobedo, director de la Niños Héroes.

"Trabajar al interior de los salones, resulta muy problemático porque el calor que se siente en ellos llega a ser insoportable, por lo que con la autorización de las madres y padres de familia y de autoridades del CREDE local, se dispuso aplicar la mencionada medida mientras se llevan a cabo las reparaciones pertinentes con lo que seguramente se restablecerá el servicio", dijo Diego Rivera Escobedo, director de la Niños Héroes de Chapultepec.

La supervisora escolar Cinthia Salazar confía en que pronto inicie la reparación y se concluya para que los alumnos vuelvan a las aulas.

Los grupos que son 11 en total, fueron distribuidos en diferentes áreas del extenso patio de que disponen ambos planteles en tanto que algunos de ellos fueron colocados bajo una techumbre.

HABLA SUPERVISORA

La supervisora Cinthia Salazar, por su parte confió en que muy pronto se empiece a trabajar para que se restablezca el servicio de energía eléctrica en el menor tiempo posible a fin de que los alumnos regresen a los salones de clase.

"Nos informan que el presupuesto para la obra ya fue autorizado y ojalá que una vez iniciados los trabajos, se agilicen para que en esta semana queden terminados", apuntó.

La falla eléctrica se presentó desde el 27 de mayo.

DESDE EL UNO DE SEPTIEMBRE

Los educandos iniciaron el ciclo escolar 2025-2026 estudiando a la intemperie pues el problema se presentó desde el 27 de mayo, iniciándose gestiones al momento para encontrarle solución y en reciente gira de trabajo realizada en Reynosa por Miguel Valdés García, titular de Educación estatal y tras planteársele el asunto y solicitársele el apoyo, inmediatamente en carácter de urgente dispuso atenderlo.

De tal manera que ya se licitó la obra, se tiene ya la constructora que emprenderá la reparación y ahora sólo se espera que pronto lleguen las personas a realizar el trabajo, dijo el mismo director quien agradeció la buena disposición mostrada por el secretario de Educación estatal quien ordenó darle solución a dicha problemática.

Las aulas permanecen solas, sin estudiantes desde el primero de septiembre, por falta de luz.