Busca el 270 optimizar tiempos en las cirugías

Con un promedio de 45 a 55 cirugías realizadas cada día en sus seis quirófanos, el Hospital General Regional número 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, avanza en la atención de los rezagos quirúrgicos, con la meta de llegar al fin de año con cero rezago en cirugías.

Enrique Silva Salazar, director de hospital quien tomó el cargo hace alrededor de dos semanas, señaló a El Mañana en exclusiva, que la unidad médica se ha trazado como meta que ningún paciente espere más de 20 días entre su diagnóstico y la cirugía correspondiente, optimizando recursos y agilizando procesos para beneficio de la derechohabiencia.

El compromiso, explicó, es claro: retomar los casos pendientes de pacientes que durante meses esperaron una cirugía, asegurando que al cierre del año el rezago sea mínimo y que cada derechohabiente perciba una atención más ágil y eficiente.

"Sí, se venían trabajando aunque un poco lento, pero hemos puesto todo nuestro empeño para rescatar todos esos registros de pacientes que estaban pendientes de cirugía, ya les estamos llamando, ya los estamos agendando para que retomemos sus casos, muy seguramente muchos pacientes, en este contexto de sentirse tal vez un poco, no sé si la mejor palabra sea decir un poco abandonados o como que estaban muy distanciados, que retomemos esos casos", dijo.

Explicó que el 270 cuenta con seis quirófanos, tiene un quirófano de urgencias, y tiene una gran cantidad de personal médico que está en toda la disponibilidad para poder atender todos sus casos y se cuenta con todos los recursos de insumos médicos, de tecnología, de personal para poder atender.

"Requerimos poner todo nuestro empeño para que al término del año todos esos pacientes que están pendientes de alguna cirugía lo puedan hacer, puedan completar todos sus atenciones médicas y también nuestro compromiso para que aquellas atenciones que no tengamos capacidad para resolver en este hospital, gestionar su mejor envío a cualquier hospital en donde se cuenten con los recursos para darles la atención, pero que la gente no considere y no sienta que su caso queda olvidado".

Y agregó: "Ese voto de confianza para que la gente regrese al hospital al que tienen derecho, y que encuentren realmente un hospital que es más eficiente, estamos recuperando todos esos registros para que al término del año entreguemos en ceros estos pendientes, si no en ceros, que la gente verdaderamente encuentre que existe oportunidad quirúrgica ¿A qué le llamamos oportunidad? Al hecho de que todo el proceso, desde que inicie hasta que termine, dure no más de veinte días".

El nuevo director explicó que lo primero que se hizo a su llegada, fue mejorar la imagen del hospital, trabajando en mejorar la limpieza, iluminación y mantenimiento de las instalaciones, con el propósito de generar un entorno adecuado tanto para los pacientes como para el personal médico y administrativo.

"Yo les pido ese voto de confianza para que vean que en el transcurso de los siguientes meses realmente tenemos toda la voluntad de emprender todas las acciones y poner todo nuestro empeño para que noten una real diferencia, una real diferencia en sus experiencias médicas, en sus experiencias de hospitalización, cirugías más oportunas, consultas más oportunas, atenciones cercanas con calidad y que realmente vayamos saneando la imagen de la institución", recalcó.

Agregó que la transformación del hospital no solo depende de la tecnología o la infraestructura, sino también de la calidad humana del servicio, por lo que mantiene cercanía con jefes de áreas médicas y administrativas para alinear acciones que garanticen atención digna y cálida a cada paciente.

"Es una labor de concientización, de el entender que en todo momento estamos tratando con una persona que requiere una atención médica, que tiene necesidades, que tiene un contexto familiar, un contexto en el que probablemente su enfermedad no le está permitiendo trabajar adecuadamente o de plano no le está permitiendo trabajar, es esa real preocupación por reintegrar a las personas a su vida habitual en todos los sentidos", dijo.

Con esta nueva etapa, el Hospital General Regional 270 busca no solo optimizar sus indicadores médicos, sino consolidarse como referente en la atención de salud.

"Yo les pediría, un voto de confianza en donde les debo comentar que los resultados nunca pueden ser inmediato, les pido que se acerquen, que si quedó algún trámite, algún proceso pendiente con alguna cuestión de alguna atención médica, sobre todo en el contexto de las cirugías, que se acerquen nuevamente con sus médicos familiares para que generen las referencias al hospital de especialidad", puntualizó.

VIENE DEL IMSS 15

Enrique Silva Salazar asumió recientemente la dirección de esta unidad médica, luego de haber estado al frente del Hospital General de Zona número 15 durante varios meses, donde obtuvo resultados destacados en los indicadores de atención.

Expresó que esta nueva responsabilidad representa uno de los mayores honores de su trayectoria profesional y reconoció que el hospital tiene una de las infraestructuras más modernas, diseñada para brindar servicios médicos de alta calidad y competir con diversas unidades de Monterrey.