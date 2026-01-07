IMSS impulsa alimentación equilibrada al iniciar 2026

Ante el inicio de un nuevo año, el Instituto Mexicano del Seguro Social llama a cumplir los propósitos de este 2026, por lo que promueve la salud integral de la población, destacando la importancia de una alimentación equilibrada.

Antonio Torres Morales, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS, señaló que para lograr este objetivo, se recomienda acudir a la Unidad de Medicina Familiar y solicitar una cita en el área de nutrición en PrevenIMSS para ser valorado por un dietista.

Explicó que es común que después de las fiestas decembrinas se aumente de peso y el propósito es recuperar la talla idónea con la ayuda de buenos hábitos alimenticios.

Enfatizó que no basta con perder algunos kilos, sino que es fundamental mantenerse en el peso ideal una vez logrado el objetivo y para esto, es necesario cambiar hábitos y mejorar la alimentación, evitando malas prácticas como las dietas milagro o productos que dañan la salud.

“La forma adecuada es mediante una dieta balanceada que proporcione nutrientes esenciales para el funcionamiento correcto del organismo, contribuyendo a fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades como diabetes, hipertensión y cardiovasculares”, dijo.

Torres Morales recomendó, que la dieta sea proporcionada por un profesional de la salud y que incluya frutas, verduras, granos enteros, proteínas y lácteos bajos en grasas, asegurando una ingesta de nutrientes fundamentales.

Recomendó además, beber suficiente agua simple durante el día y evitar excesos de bebidas azucaradas y alcohólicas, reducir el consumo de azúcares, grasas saturadas, sustituyéndolas por alimentos más saludables como frutas, frutos secos, aceites saludables y realizar ejercicio físico cotidianamente para complementar el régimen alimenticio.

“Siguiendo estas sencillas recomendaciones, se pueden prevenir enfermedades”, destacó.



