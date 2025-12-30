¡A pedir los 12 deseos!

De cara a los festejos de fin de año, la uva registra un buen precio para los consumidores que se preparan para las celebraciones.

En los centros comerciales, la uva verde se comercializa en 89 pesos con 80 centavos, mientras que la uva roja se ofrece en 84 pesos con 80 centavos, de acuerdo con recorridos realizados.

El 27 de diciembre del 2024 justo para celebrar el inicio del 2025, el kilogramo de uva verde alcanzaba los 199 pesos, mientras que la roja el costo de 149, por lo que el año pasado el producto se vendía mucho más caro que en este final del año.

Comerciantes señalaron que la uva es uno de los productos más solicitados durante esta temporada, al formar parte de las tradiciones de Año Nuevo y de diversas reuniones familiares.

La demanda suele incrementarse en los últimos días de diciembre, lo que mantiene la atención de compradores en la comparación de precios y calidad.

En México, el ritual más común es el consumo de uvas antes de que concluya el año viejo y consiste en comer 12 uvas al compás de las campanadas del reloj que marcan la media noche y, al mismo tiempo, se van estableciendo los propósitos, deseos o metas que se esperan alcanzar en el siguiente año.

El consumo de este fruto se incrementa en nuestro país durante las fiestas decembrinas, por lo que las familias buscan los precios más accesibles.

