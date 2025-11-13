Reúnen más de 11 mil kilogramos de víveres

El Banco de Alimentos de Reynosa agradece a las escuelas tanto públicas y privadas que han estado contribuyendo al Hambretón 2025.

Elda Alicia Castillo Treviño, presidenta del consejo del Banco de Alimentos de Reynosa, comentó que diversos campus de una escuela este año lograron reunir 11 mil 243 kilogramos de víveres en beneficio de familias.

De todos los campus participantes, destacó un plantel de la colonia Vista Hermosa, que obtuvo el primer lugar con 5 mil 605 kilogramos de alimentos acopiados.

Los estudiantes de ese plantel participaron además en una actividad de voluntariado, en la que conocieron de cerca el funcionamiento del Banco de Alimentos y el impacto social que genera la labor en Reynosa y la región.

Diferentes escuelas participan acopiando vivieres y entregando el apoyo al Banco de Alimentos de Reynosa, para poder llegar a la meta de obtener 100 toneladas de alimentos no perecederos en este año.

El Hambretón termina el próximo 31 de diciembre, por lo que invitan a comercios, empresas y ciudadanos a participar, donando alimentos.



