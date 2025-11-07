Entregan más de 10 mil tarjetas a inscritas en Reynosa

Un total de 10 mil 276 tarjetas del programa Mujeres Bienestar del Gobierno Federal, han sido entregadas hasta el momento en Reynosa.

Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado de Programas del Bienestar comentó que este esquema de apoyo social ha alcanzando un 99.14 por ciento de avance general, con 57 mil 746 tarjetas entregadas de 58 mil 246 programadas en todo el estado.

Las diversas ciudades donde se entregan las tarjetas como Ciudad Madero, Soto la Marina, Reynosa, El Mante, Río Bravo, entre otras tienen buen avance.

Se informó que la entrega de las tarjetas culminará este próximo 10 de noviembre, por lo que llaman a las personas a recoger sus plásticos.

Este programa forma parte de las acciones prioritarias del Gobierno de México para reconocer el trabajo y esfuerzo de las mujeres que aún no acceden a una pensión.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y sólo tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación, tener entre 6o y 64 años de edad, nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y residir en la República Mexicana.



