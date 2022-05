10 mil... en el limbo

Les pedimos que no se dejen engañar, hay mucha gente que puede aprovecharse de ellos, la realidad es que la situación en las fronteras es crítica,´´. Héctor Silva, Senda de Vida

El poner fin al Título 42 que permitía a Estados Unidos expulsar migrantes hacía México, ha generado incertidumbre entre los directivos de albergues en Reynosa, quienes ya enfrentan una situación crítica, por la gran cantidad de familias que están esperando se libere cupo.

Los refugios de "Senda de vida I" y "Nuestra señora de Guadalupe", ambos ubicados en la colonia Aquiles Serdán, atienden en conjunto a un promedio de 2 mil personas, pero el contraste en las calles de quienes no cuenten con un sitio fijo para dormir o alimentarse, asciende a más de 5 mil.

El último censo que se efectuó en esta frontera, evidenciaba una población migrante cercana a los 10 mil, con nacionalidades diversas, siendo mayoría haitianos y centroamericanos.

Aunado a que en las últimas semanas, se agregaron cubanos.

El gobierno de Estados Unidos pretende a partir del próximo lunes, dejar de aplicar el título 42, lo que podría fomentar la llegada de nuevas caravanas de migrantes a la frontera de Tamaulipas, con el objetivo de cruzar sin temor a un retorno.

"Se puede decir que la oleada de migrantes ya la tenemos aquí en Reynosa, con los miles que están en el albergue y en las calles esperando ingresar, si el título 42 deja de aplicarse, seguramente las familias vendrán, lo que será muy complicado porque no los podemos recibir, estamos llenos", refirió Héctor Silva de Luna, director de "Senda de Vida".

Hace algunas semanas, se intensificó la cantidad de migrantes expulsados que recibía Reynosa bajo el título 42, y hasta el momento suman una población cercana a los 500, con mayoría de cubanos y nicaragüenses.

Aunque EL MAÑANA ha detectado venezolanos y colombianos en este proceso.

En otras ciudades fronterizas de nuestro país con Estados Unidos ya se han registrado conflictos por la incertidumbre que traerá el fin a este programa.

Por ello, los titulares de refugios locales, insisten en la necesidad de que las autoridades, así como organizaciones, trabajen en conjunto para evitar que los migrantes lleguen con información falsa.

"Todos tienen que esperar un proceso y no hay un tiempo definido, los abogados son los que se encargan de meter la solicitud, también de dar seguimiento, les pedimos que no se dejen engañar, hay mucha gente que puede aprovecharse de ellos, la realidad es que la situación en las fronteras es crítica, desgraciadamente no todos tienen una repuesta positiva".

SIGUEN VARADOS EN LA FRONTERA

- El Título 42 afecta principalmente a migrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, muchos de los cuales han estado aguardando en localidades fronterizas mexicanas después de que el gobierno estadounidense les negó el derecho a solicitar asilo.

- El pasado viernes se determinó que las restricciones relacionadas con la pandemia que afectan a los inmigrantes que solicitan asilo en la frontera sur de Estados Unidos deben mantenerse, según falló un juez en una orden que bloquea el plan del gobierno del presidente Joe Biden de levantarlas la próxima semana.

- El Departamento de Justicia indicó que el gobierno apelará, pero el fallo prácticamente asegura que las restricciones no finalicen el lunes como estaba planeado.

- Un retraso sería un golpe para los activistas que dicen que el derecho a solicitar asilo está siendo vulnerado, y un alivio para algunos demócratas que temen que el previsible aumento de los cruces ilegales los ponga a la defensiva en un año electoral de mitad de período que ya resulta difícil.