Es vinculado a proceso por matar a tres felinos en Reynosa

Las autoridades judiciales realizaron la vinculación a proceso contra el imputado detenido en días pasados por maltrato animal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que el Agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Celso "A" por el delito de privación de la vida, crueldad o maltrato animal.

Detalles sobre la vinculación a proceso

Un juez de control dictó la resolución, luego de que el representante social presentara elementos de prueba que acreditan la probable participación del imputado en los hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2025, en el fraccionamiento Halcón de esta ciudad.

Cabe hacer mención de que, en el lugar de los hechos, el hombre fue detenido por los elementos de la Guardia Estatal luego de ser sorprendido por los inspectores de Protección Animal mientras maltrataba y privaba de la vida a tres felinos en el inmueble.

El juzgador estableció prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses de investigación complementaria, durante el cual se continuarán recabando datos de prueba para fortalecer la investigación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de procurar justicia y aplicar la ley en todos aquellos casos que atentan contra la vida y el bienestar de los animales.