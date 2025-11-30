Aumentan vigilancia en operativo Paisano

Con el fin de prevenir e incrementar la vigilancia, las autoridades estatales tendrán presencia permanente en los límites de Reynosa-General Bravo durante el operativo paisano.

El personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero reforzó la vigilancia en el tramo carretero de General Bravo–Reynosa, como parte del Operativo Héroes Paisanos 2025, que se mantiene activo ante el incremento de viajeros del vecino país que ingresan al país durante esta temporada.

¿Qué medidas se están implementando?

Las unidades mantendrán recorridos constantes sobre la Carretera Federal 40, especialmente en el kilómetro 30, zona limítrofe del estado de Tamaulipas con Nuevo León. Con estas acciones de la presencia de la corporación estatal, se busca prevenir incidentes o hechos delictivos como lo son los asaltos en sus diversas modalidades en el territorio tamaulipeco.

¿Cuál es el objetivo del operativo?

Y además de las labores preventivas, las estaciones seguras realizan vigilancia permanente para brindar atención y orientación a las personas que transitan por estas carreteras de la localidad, considerada una de las más utilizadas por los paisanos que retornan desde Estados Unidos.