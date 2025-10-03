Accidente en carretera Reynosa-Monterrey deja un lesionado

Una persona lesionado es el saldo de un accidente vehicular ocurrido a la altura del kilómetro 193, en el tramo que conecta a Reynosa con Monterrey. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que la circulación en la Carretera Federal 40 permanece parcialmente suspendida tras el percance entre unidades de carga.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance se registró frente a las instalaciones de Pemex Burgos, en el carril de alta velocidad, lo que ocasionó la interrupción parcial del tránsito en la zona. Autoridades señalaron que una persona resultó lesionada, sin que hasta el momento se haya detallado su estado de salud.

Cierre de carretera

Elementos de la Guardia Estatal y cuerpos de emergencia acudieron rápidamente al sitio para brindar apoyo, controlar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los conductores que circulaban por la zona. Debido a la magnitud del incidente y a fin de evitar mayores riesgos, se determinó mantener cerrado temporalmente el carril afectado mientras se realizan las maniobras de atención y retiro de las unidades involucradas.

La dependencia exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por el tramo carretero, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades de vialidad. Asimismo, recordó que en caso de cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse a los números 911 para reportar incidentes que requieran atención inmediata o al 089 para denuncias anónimas.

La Carretera Federal 40 es una de las principales vías de comunicación entre Tamaulipas y Nuevo León, por lo que la suspensión parcial de la circulación genera complicaciones en el tránsito, particularmente en horas de mayor afluencia. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública no ha dado a conocer mayores detalles sobre las causas del accidente ni el tiempo estimado para la reapertura total del tramo afectado.