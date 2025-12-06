Tránsito Estatal sin facultad para multar

Luego de diversos señalamientos y denuncias ciudadanas en las cuales señalan que elementos de Tránsito Estatal se encuentran sancionando a automovilistas, el Congreso del Estado señala que aún no tiene la facultad para multar.

En algunos tramos carreteros se han observado presuntos retenes o puntos de revisión por elementos de Tránsito Estatal como medida de prevención del delito; estos principalmente en el libramiento Luis Donaldo Colosio, en el viaducto y en carreteras federales como son Riberreña, Libramiento Monterrey-Reynosa, San Fernando-Reynosa, Río Bravo-Reynosa e intersección con puentes internacionales.

Detalles sobre las denuncias ciudadanas

En estas acciones han surgido señalamientos y quejas anónimas a esta casa editorial y en redes sociales, en las cuales denuncian que los elementos de Tránsito Estatal los han sancionado multándolos, pero no les han entregado algún ticket de pago por la multa y el pago realizado.

Sobre el tema, el diputado del Congreso del Estado de Tamaulipas de la Comisión de Seguridad Pública, Marco Antonio Gallegos Galván, resaltó que los elementos de la Guardia Estatal no tienen la facultad para generar algún tipo de multa; por el momento, sus acciones son únicamente de recorridos de prevención y, en caso de percatarse de alguna infracción cometida por algún automovilista, su función es notificar a las autoridades correspondientes; en caso de carretera federal, notificar a la Guardia Nacional Sección Caminos y, en el interior de los municipios, a los agentes de Tránsito Municipal o Policía Vial.

¿Qué facultades tiene la Guardia Estatal?

Agregó el diputado estatal que, en caso de percatarse de algún tipo de delito, sí tienen la facultad de intervenir para realizar el decomiso o la detención de personas para poner a disposición los hechos ante alguna fiscalía, ya sea del estatal o federal, dependiendo del delito cometido.