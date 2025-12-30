Encuentran a taxista asesinado a balazos

Un chofer de alquiler fue asesinado a balazos, quedando su cuerpo sin vida detrás del volante.

Los hechos se reportaron minutos después de las 21:00 horas en la avenida Río San Juan con calle Andador E de la colonia Aztlán, donde arribaron elementos de la Guardia Estatal y cuerpos de emergencia que atendieron el reporte al C5 de un hombre herido por arma de fuego en la zona, determinando que la persona ya no contaba con signos vitales.

¿Cómo ocurrió el asesinato del chofer de alquiler?

Los uniformados procedieron con el acordonamiento de la escena del homicidio, en la cual se apreciaba un carro de alquiler de la base soriana Ribereña; en el interior del vehículo se encontraba el cadáver del chofer de alquiler detrás del volante.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron a realizar las diligencias correspondientes y recopilación de indicios en la escena del crimen, para posteriormente realizar el levantamiento y traslado del cadáver del chofer de alquiler a las instalaciones de SEMEFO para practicarle la necropsia de ley.

Acciones de la autoridad tras el homicidio del taxista

Las autoridades investigadoras señalaron que el ahora occiso presentaba tres impactos de arma de fuego en el cuerpo que le causaron la muerte y resaltaron que el hecho fue un ataque directo contra el taxista, por lo que se encuentran aún con las investigaciones para determinar el móvil del homicidio.