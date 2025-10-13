Campaña de prevención del secuestro y extorsión

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS) continúa con la Campaña de "Prevención y Disuasión del Delito de Secuestro y Extorsión" en el norte del estado, por lo que realiza talleres de orientación y práctica en planteles educativos.

Como parte de estas acciones de proximidad social, personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión Zona Norte acudió a la Escuela Primaria Litha Peña de Garza Cantú (turnos matutino y vespertino), ubicada en la Col. Mano con Mano.

Esto en el marco de la "Jornada Cultural para Prevención, Auxilio y Paz CREDE Reynosa", con el objetivo de promover la cultura de la prevención del delito y salvaguardar la integridad física y mental de los jóvenes estudiantes, así como brindar capacitación y orientación al personal docente.

Durante la actividad se atendió a 415 alumnos y 18 maestros, a quienes se les entregó material impreso con información sobre el modus operandi de los delincuentes, medidas de prevención, acciones a seguir en caso de ser víctimas y los medios de denuncia digital y anónima disponibles a través de la plataforma de Fiscalía Digital.