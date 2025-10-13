Campaña de prevención del secuestro y extorsión

Campaña de prevención del secuestro y extorsiónLa Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas refuerza su compromiso con la prevención del delito y la seguridad ciudadana. Descubre cómo se trabaja en conjunto con la comunidad para lograrlo.
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS) continúa con la Campaña de "Prevención y Disuasión del Delito de Secuestro y Extorsión" en el norte del estado, por lo que realiza talleres de orientación y práctica en planteles educativos.
Como parte de estas acciones de proximidad social, personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión Zona Norte acudió a la Escuela Primaria Litha Peña de Garza Cantú (turnos matutino y vespertino), ubicada en la Col. Mano con Mano.
Esto en el marco de la "Jornada Cultural para Prevención, Auxilio y Paz CREDE Reynosa", con el objetivo de promover la cultura de la prevención del delito y salvaguardar la integridad física y mental de los jóvenes estudiantes, así como brindar capacitación y orientación al personal docente.
Durante la actividad se atendió a 415 alumnos y 18 maestros, a quienes se les entregó material impreso con información sobre el modus operandi de los delincuentes, medidas de prevención, acciones a seguir en caso de ser víctimas y los medios de denuncia digital y anónima disponibles a través de la plataforma de Fiscalía Digital.
El personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas resaltó que reafirman el compromiso de trabajar de manera conjunta con las instituciones educativas y la comunidad para fortalecer la prevención del delito y la seguridad de las y los tamaulipecos, y buscar que los ciudadanos denuncien de manera formal cualquier tipo de delito a las autoridades mediante los números de emergencia 911 y 089.