Sufre ciclista embestida: Responsable se da a la fuga

Los cuerpos de emergencia auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un ciclista, que resultó lesionado al ser arrollado por una pesada unidad motriz que se dio a la fuga.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el bulevar Morelos con calle Pinares de la colonia La Presa, como referencia a unos metros de una gasolinera y materiales Cantú, donde ciudadanos y automovilistas se percataron del hecho, reportando al número de emergencia solicitando ayuda.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil que auxiliaron y trasladaron al Hospital General al ciclista lesionado, que presentaba una herida en la cabeza y fractura en el brazo izquierdo; refería que se encontraba sobre la banqueta cuando fue arrollado por un tráiler que se dio a la fuga.

Las autoridades de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance, señalando que el ciclista estaba en la esquina sobre la banqueta cuando fue embestido por la unidad motriz pesada que se dio a la fuga ingresando a la empresa de materiales Cantu. Resaltaron que el hecho sería turnado a la unidad investigadora en turno debido a las lesiones que sufrió el ciclista e iniciaría con el proceso jurídico.

El camión responsable de arrollar al ciclista se dio a la fuga ingresando a la empresa de materiales Cantú.