Sancionan a un agente del MP

Un Ministerio Público fue sancionado administrativamente sin goce de sueldo por un mal proceder en su actuar.

La Fiscali´a General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que, derivado de un Procedimiento Administrativo iniciado por Fiscali´a Especializada en Asuntos Internos derivado de irregularidades en la procuración de justicia, la Comisión de Honor y Justicia del Servicio Profesional de Carrera determinó sancionar a un Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Reynosa, Tamaulipas, imponiéndole una suspensión de 30 días naturales sin goce de sueldo.

Detalles sobre la sanción al Ministerio Público

La Institución reitera que todo servidor público que cumpla con su deber y con los principios institucionales establecidos en el Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscali´a General de Justicia del Estado de Tamaulipas, será sujeto a las sanciones correspondientes.

Con acciones como esta, la Fiscali´a General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso con la legalidad, la disciplina y la honoralidad del personal que la integra, en beneficio de la sociedad tamaulipeca.