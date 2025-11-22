Robos empañan desfile del 20 de noviembre

Falló la seguridad pública de proximidad en el desfile debido a que se registraron robos de pertenencias en vehículos.

Dos ciudadanos denunciaron ser víctimas de los amantes de lo ajeno debido a que del interior de las unidades motrices les sustrajeron equipo de audio y pertenencias, esto a unas calles de donde pasaba y se desarrollaba el desfile del 20 de noviembre, donde se presumi´a que había vigilancia y seguridad.

¿Qué ocurrió?

El primer hecho se dio entre las calles Tamaulipas con Toluca de la colonia Ampliación Rodríguez, como referencia por las instalaciones de Inbursa y a unas cuadras del bulevar Morelos. En donde uno de los participantes del contingente de club de autos de exhibición clásico y audios, al terminar su participación, dejó su camioneta estacionada en dicho sector para disponerse a ir a disfrutar del desfile, pero al regresar se percató del robo debido a que habían forzado la chapa de la camioneta para abrirla y le robaron el estéreo y bocinas del interior.

El segundo robo y daños materiales se dio en el mismo sector donde una automovilista de una camioneta pick-up de reciente modelo, quien de la misma manera había dejado la unidad motriz estacionada para ver el desfile; al regresar al vehículo, se percató de que este estaba con cristal quebrado y del interior le habían sustraído pertenencias, por lo que revisaría los faltantes para presentar la denuncia formal.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades locales sobre los robos ocurridos durante el desfile. Los ciudadanos afectados han expresado su preocupación por la falta de seguridad en eventos públicos, lo que podría afectar la asistencia a futuros eventos.

La situación pone de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia en eventos masivos, especialmente en fechas con alta afluencia de personas como el 20 de noviembre, donde se espera que la seguridad sea una prioridad para garantizar la tranquilidad de los asistentes.