Denuncia mujer robo en su casa

Una mujer denunció que fue visitada en su domicilio por los amantes de lo ajeno que se llevaron aparatos electrodomésticos.

La afectada dijo ser habitante del fraccionamiento Puerta Grande; se presentó en la delegación manifestando que el pasado sábado alrededor de las 21:00 horas llegó al domicilio, percatándose de que la chapa de la puerta estaba forzada y tirada en el suelo.

Detalles del robo en Puerta Grande

Situación extraña; opto por ingresar a la vivienda. Observo que en el interior había varias cosas tiradas y un desorden, todo regado, por lo que intento dar aviso al número 911 de emergencia, pero no le respondieron en el momento y después le comunicaron que debía presentar la denuncia formal.

Posteriormente, comenzó a revisar entre las pertenencias, dándose cuenta de que le robaron un televisor de 32 pulgadas que estaba en la recámara, una licuadora y un dinero que estaba en un cajón del buró.

Acciones de la autoridad tras el robo

Agregó que el o los ladrones entraron por la puerta principal que dañaron, aprovechando que ella no se encontraba en la ciudad por el periodo de Navidad, por lo que desconoce el día del robo.