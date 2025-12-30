Hallan restos óseos en la zona ribereña

En acciones de rastreo y búsqueda por integrantes de un colectivo de búsqueda, realizaron la localización de fragmentos de restos óseos en la zona ribereña.

El reporte del hallazgo se realizó a las autoridades correspondientes alrededor de las 16:00 horas entre los ejidos Lucio Blanco y Valadeces, en los límites de Reynosa con Díaz Ordaz, a donde arribaron elementos de la Guardia Estatal que atendieron el llamado y procedieron con el acordonamiento.

Acciones del colectivo de búsqueda en la ribera

El lugar de hallazgo se dio por integrantes del colectivo de búsqueda Amor a los Desaparecidos en Tamaulipas que tenían acciones de rastreo y búsqueda en el área ribereña desde tempranas horas, cuando detectaron áreas con montículos de cenizas, entre ellos los fragmentos de restos óseos humanos que fueron expuestos al fuego.

Intervención de la Guardia Estatal en el hallazgo

Los agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron en la zona del hallazgo realizando las diligencias correspondientes y llevaron a cabo el levantamiento de los fragmentos óseos humanos, trasladándolos al SEMEFO para practicarles los estudios pertinentes para determinar si se trata de restos humanos y cuántas víctimas son y con ello alguna posible identidad por medio de estudios genéticos de ADN.