Rescatan a persona secuestrada en Reynosa; tienen a cuatro implicados

Elementos de la Guardia Estatal rescataron a una persona que estaba secuestrada en Reynosa, dentro del operativo, detuvieron a cuatro personas presuntamente implicadas en el delito.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el personal policial atendió un reporte al C5 donde alertaba de la situación. Los elementos se trasladaron al Fraccionamiento Pirámides del municipio de Reynosa.

El grupo de personas viajaba a bordo de una camioneta Ford Explorer, al realizar la inspección visual, elementos de esta corporación se percataron que en la parte trasera del vehículo se encontraba un hombre atado de pies y manos con señas de violencia física.

Ahí realizaron la detención en flagrancia de cuatro personas implicadas en la privación de la libertad de un ciudadano. Los presuntos responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).