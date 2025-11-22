Repartidor de comida herido en choque

Un repartidor de comida resultó lesionado al impactarse contra un vehículo; ambos conductores señalaban ser afectados.

El percance ocurrió a eso de las 17:30 horas en la avenida Loma Dorada con calle Industrial Falcon de la colonia Loma Real de Jarachina Sur, a donde arribaron brigadistas voluntarios que apoyaron en la circulación vial y dieron aviso al número 911 solicitando una unidad médica para una persona lesionada.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Estatal que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un motociclista repartidor de comida de la empresa DIDI, quien presentaba posible fractura del hombro izquierdo y diversos golpes tras el encontronazo.

La conductora de un carro Chevrolet Aveo comentaba que transitaba de sur a norte por la avenida Loma Dorada cuando colocó la intermitente para dar vuelta a la izquierda, cuando en ese momento se dio el fuerte impacto en el costado trasero del piloto por la moto.

Algunas personas expresaban que la motocicleta circulaba en la misma dirección, pero por el carril de la izquierda o el de acotamiento, cuando el carro realizó la maniobra, proyectándose contra él.