Llevan regalos a niños en la colonia Nopalera

Los elementos de la Guardia Estatal realizaron un despliegue policiaco al oriente de la ciudad, pero en esta ocasión para llevar alegría a los niños en esta Navidad.

Las acciones se dieron en el poniente de la ciudad, en la colonia Nopalera, donde arribaron los uniformados de la Guardia Estatal que, con sirenas y torretas abiertas, y con el altavoz con música navideña, sorprendieron a los residentes de dicha zona de escasos recursos, a los que invitaban a que salieran a recibir a Santa Claus, que llegó con cientos de regalos para los niños.

¿Cómo ocurrió el despliegue policiaco en Nopalera?

Esta noble y brillante acción se llevó a cabo por los elementos de la Guardia Estatal de la Coordinación Municipal de Reynosa que efectuaron la donación de juguetes infantiles a niñas y niños con motivo de las fechas decembrinas.

Acciones de la Guardia Estatal en la comunidad

Los padres de familia de los niños expresaron su agradecimiento por acciones de llevar un juguete a los infantes y por la labor que los elementos de la Guardia Estatal realizan, siendo esto una cercanía con la ciudadanía.

Reacciones de los padres ante la entrega de juguetes

Por su parte, los uniformados indicaron y proporcionaron información de prevención; les recordaron a la ciudadanía utilizar los números de emergencia 089 y 911 en caso de alguna situación que requiera de su presencia.