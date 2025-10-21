Aseguran vehículos y drogas en cateos en Reynosa

Agentes de la Policía Investigadora, con apoyo de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, realizaron cateos en Reynosa donde aseguraron droga, un vehículo y ponchallantas, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La primer orden de cateo la ejecutaron en un predio ubicado en la colonia 5 de diciembre, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y alteración o modificación de datos de identificación vehicular.

Aseguraron una camioneta marca Chevrolet Sonora, modelo 2004, la cual portaba placa de circulación del estado de Texas; al verificarla, se constató que la placa correspondía a un vehículo Ford F-150, motivo por el cual el automotor fue asegurado.

Asimismo, en la banqueta del predio se localizaron bolsas de plástico transparente que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, y en el interior del inmueble se encontró una bolsa negra que contenía bolsas plásticas con el mismo contenido.

El inmueble quedó resguardado conforme a derecho, y todos los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente.

Mientras, en un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Santa Fe, ejecutaron otra orden de cateo por narcomenudeo. Ahí observaron objetos metálicos conocidos como "ponchallantas", bolsas plásticas conteniendo polvo blanco con características similares a la cocaína y bolsas plásticas transparentes con hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Los peritos en Fotografía y Criminalística de Campo, realizaron el fijado fotográfico del lugar y los indicios fueron fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.