Siniestro consume una maquiladora

Una planta maquiladora que elaboraba papel se incendió y terminó en pérdida total por un posible cortocircuito que provocó el fuego, dejando sin trabajo por el momento a más de trescientos obreros.

Los hechos del siniestro ocurrieron alrededor de las 13:00 horas en la planta maquiladora Copanoro, ubicada en la avenida Montebellos del Parque Industrial Colonial, donde se generó una fuerte movilización por personal de Protección Civil de Reynosa, Río Bravo, del Estado Tamaulipas y con el apoyo de una empresa particular, Trareysa, que brindaron pipas de agua para contrarrestar el fuego que consumía a dicha nave industrial donde elaboran papel higiénico e industrial.

¿Qué ocurrió?

Tras el siniestro en la planta maquiladora, los obreros fueron evacuados del lugar alrededor de cincuenta empleados por sus compañeros contra incendios y de seguridad industrial, por lo que no resultaron personas lesionadas. Al realizar el acordonamiento del sector, se presentaron elementos de Tránsito y Vialidad, Guardia Estatal y de la Defensa Nacional del Plan DN-III-E, quienes apoyaron al personal del Heroico Cuerpo de Bomberos que por alrededor de dos horas estuvieron realizando maniobras para tratar controlar el fuego que consumía a la maquiladora que terminó siendo pérdida total.

Las primeras versiones de los empleados en turno señalaron que el incendio inició en el área de bobinas de papel ubicadas en la parte trasera de la planta maquiladora, por lo que se cree que un cortocircuito pudo haber alcanzado alguna de dichas bobinas. Resaltaron que intentaron sofocar el incendio con extintores, pero que el esfuerzo les fue insuficiente, agregando que este siniestro se quedaría sin fuente de trabajo al menos de trescientos cincuenta obreros.

Como se recordará, el pasado octubre del año 2018 se suscitó un siniestro en esta planta maquiladora, sin embargo, no pasó a mayor problema. Ahora, con el nuevo incendio que se registró en la planta maquiladora Copanoro, se determinó en el peritaje que el siniestro se registró por un cortocircuito, lo que arrojó un saldo de pérdida total en la empresa.