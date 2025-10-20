Aseguran en Tamaulipas explosivos y drones con Operación Frontera Norte

Mediante operativos implementados en Tamaulipas, fuerzas federales y estatales aseguraron armas, cartuchos, artefactos explosivos y hasta drones, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Dentro del reporte de las acciones relevantes realizadas del 17, 18 y 19 de octubre de 2025, se indicó que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Estatal aseguraron un arma larga, un arma corta, 26 cargadores, 44 cartuchos, 151 objetos explosivos, 18 drones, un detector de drones, tres antidrones y dos artefactos explosivos improvisados.

Aseguraron 18 drones.

Como parte de la Operación Frontera Norte, registrada en el municipio de Reynosa, también aseguraron un vehículo con reporte de robo y detuvieron a un hombre.

El ciudadano y los artefactos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).