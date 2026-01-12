Asegura GE armas y camioneta

Derivado de un despliegue policiaco por elementos estatales, lograron el aseguramiento de armas y de una camioneta con reporte de robo.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que, al encontrarse realizando un recorrido de vigilancia por la colonia Burocrática, se percataron de que una camioneta pick-up de reciente modelo, al observar la presencia de las patrullas, emprendió la huida a exceso de velocidad y actuó de manera evasiva.

Acciones de la autoridad en la colonia Burocrática

Por ello realizaron un despliegue perimetral policiaco por el sector y persecución por las diversas calles de dicha colonia, localizando la camioneta de reciente modelo abandonada por los tripulantes y en el interior detectaron armas largas.

Resaltaron que la unidad motriz, al ser verificado el número de serie en la plataforma México, arrojó el reporte de robo en el Estado de Nuevo León, realizado la recuperación.

Detalles del aseguramiento de armas y vehículo robado

Y en el interior de la unidad motriz se decomisaron un arma larga, diez cartuchos para armas largas, 150 cartuchos, tres radios celulares tipo Zello y 15 bolsas transparentes que contenían una hierba con características de la marihuana.

La unidad motriz recuperada y los indicios asegurados en el interior de la camioneta fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que continúe con las investigaciones.