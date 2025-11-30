Impacta motocicleta a mujer y camioneta

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada al ser arrollada por una motocicleta, la cual terminó impactando a una camioneta.

El accidente se registró en el bulevard Miguel Hidalgo frente a la reconocida mueblería Foly, esto alrededor de las 09:00 horas, a donde llegaron los cuerpos de emergencia a brindar atención y trasladaron a un nosocomio a una mujer de la tercera edad que presentaba algunos golpes y al mismo tiempo realizaron una valoración médica en el lugar a un motociclista que resultó con algunos golpes.

¿Qué ocurrió?

El motociclista involucrado en el percance comentaba que transitaba de poniente a oriente bajando el puente Broncos por el carril de la izquierda cuando observó que la mujer de la tercera cruzó el bulevar Miguel Hidalgo e invadía su carril, por lo que intentó esquivar, pero perdió el control e impactó a la mujer y contra la camioneta.

Por su parte, el conductor de la camioneta les indicaba a las autoridades viales que circulaba por el carril central en la misma dirección que la motocicleta cuando observó cómo la mujer se cruzó de manera imprudente, pero el motociclista no pudo frenar, produciéndose el atropellamiento de la mujer.