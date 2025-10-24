Se incendia maquiladora en Reynosa

Un incendio se registró la tarde de este viernes en una maquiladora de Reynosa. El personal fue desalojado y los cuerpos de auxilio llegaron a sofocar el fuego.

El siniestro se registró en la planta industrial Copanoro ubicada en la Avenida Montebello en el Parque Industrial Colonial al oriente de Reynosa, Tamaulipas.

Los empleados de la maquiladora fueron retirados de la planta que se dedica a fabricar papel. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas.