Llegan patrullas nuevas a delegación municipal

Llegó Santa Claus a la delegación de Tránsito y Vialidad Municipal, ya que llegaron patrullas nuevas que se encuentran ya en el estacionamiento de la institución.

En la explanada de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública se aprecian alrededor de catorce patrullas nuevas que están próximas a ser utilizadas por los elementos de la Policía Vial, o mejor conocidos por tránsitos municipales.

Acciones de la autoridad para mejorar la seguridad vial

Con estas nuevas unidades motrices, la delegación busca mantener una mayor presencia y vigilancia en las diversas arterias viales con el fin de bajar los índices de accidentes que se han registrado en los últimos tiempos, que han aumentado.

Siendo este uno de los factores importantes por la falta de patrullas, ya que solo contaba con menos de veinte patrullas para la ciudad con un parque vehicular de más de 500 mil unidades motrices, así que les era imposible vigilar la ciudad.

Impacto en la comunidad tras la llegada de nuevas patrullas

Cabe resaltar que otro factor importante que afecta a esta dependencia de seguridad y prevención de vialidad es la falta de personal, ya que por el momento la corporación de la policía vial está conformada por alrededor de sesenta elementos para esta ciudad con la mayor población en el estado de Tamaulipas, que es de más de 700 mil habitantes.