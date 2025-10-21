Buscan a Lilia Robles Mendoza, desaparecida en Reynosa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas emitió un boletín de búsqueda para localizar a Lilia Robles Mendoza, de 50 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 19 de octubre de 2025 en el municipio de Reynosa.

Familiares de Lilia señalan que desapareció alrededor de las 8:00 horas en la colonia Balcones de Alcalá sección 1 de Reynosa, Tamaulipas, iba manejando su vehículo Nissan Versa color rojo. Tenía una reunión familiar y no llegó. De acuerdo con el reporte oficial, hasta el momento no se tienen noticias sobre su paradero , por lo que no se descarta que pueda ser víctima de un delito .

Lilia Robles Mendoza es de complexión robusta, mide 1.65 metros y pesa aproximadamente 76 kilogramos. Tiene cara redonda, cabello abundante castaño oscuro y crespo, ojos café oscuro alargados, y tez moreno claro. Entre sus señas particulares destacan una cicatriz pequeña entre las cejas, una cicatriz vertical de cesárea en el vientre y otra en el abdomen superior derecho producto de una cirugía de vesícula.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Cualquier dato puede ser reportado al 911 o al número 834 318 6150, perteneciente a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, con sede en Ciudad Victoria.

Desaparecidos en Reynosa

Las autoridades han emitido varias fichas de búsqueda de personas no localizadas en Reynosa. Una de ellas es la del empresario Marco Antonio Mariño Leal quien fue visto por última vez en Reynosa el día 9 de octubre, por lo que las autoridades han realizado las investigaciones en este y otros casos reportados.