Motociclista lesionado al ser arrollado

Un motociclista resultó lesionado al ser embestido por una unidad motriz pesada en un parque industrial.

El accidente se registró al mediodía en la avenida De los Cedros, entre las calles de De los Álamos con De los Nogales del Parque Industrial Villa Florida, frente a la maquiladora DVS Prologis. A este lugar arribaron paramédicos de Protección Civil del Estado que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un motociclista lesionado.

El motociclista lesionado expresaba que transitaba de oriente a poniente por dicha avenida en el carril de la derecha cuando de pronto el tra´iler o pipa lo impactó, derivado de que dio una vuelta a la derecha, embistiéndolo, por lo que su motocicleta quedó debajo de la llanta delantera.

Se hará cargo

Las autoridades viales se presentaron para tomar conocimiento del percance, entrevistándose con el chofer del tra´iler de la empresa RA, quien expresó que transitaba en la misma dirección y arteria vial que el motociclista, pero al cual no observó cuando realizó la vuelta a la derecha. El chofer reconoció su responsabilidad del percance y buscaba llegar a un acuerdo para hacerse cargo de los daños materiales y gastos médicos.