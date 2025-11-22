Premian a ganadores del concurso nacional 'Somos el Cambio'

Los jóvenes que resultaron ganadores del concurso nacional Somos el Cambio recibieron los premios de la directora de Ejecución de Medidas para Adolescentes.

En reconocimiento a su esfuerzo y creatividad, los adolescentes, en cumplimiento de las medidas no privativas de la libertad, recibieron los premios obtenidos tras alcanzar el primer lugar nacional en el Concurso Somos el Cambio.

La directora de Ejecución de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Maribel Leticia García Barrientos, visitó el Centro Regional de Ejecución de Medidas en Reynosa para realizar la entrega de reconocimientos y premios en efectivo a los jóvenes ganadores.

¿Qué proyecto presentaron los jóvenes ganadores?

El proyecto triunfador consistió en la creación de libreros elaborados con madera reciclada e iluminación LED, los cuales fueron donados a jardines de niños de la comunidad de esta localidad.

Esta iniciativa, producto del trabajo coordinado entre adolescentes y personal del Centro, destacó a nivel nacional por su impacto social, innovación y vocación de servicio.