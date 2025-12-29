Hallan cadáver en brecha

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de un hombre que presentaba huellas de violencia.

Los hechos del hallazgo ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en el bordo del canal Anzalduas, como referencia por una brecha que lleva al Puente Internacional Reynosa-Anzalduas y a la colonia Actrices Mexicanas, a donde se presentaron integrantes del colectivo de búsqueda Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y autoridades estatales que confirmaron el cadáver del hombre.

Detalles confirmados sobre el hallazgo del cadáver

Los uniformados que confirmaron al hombre sin vida realizaron el acordonamiento del área del hallazgo y señalaron que la víctima presentaba huellas de violencia ocasionada por golpes.

Agentes de la Policía Investigadora y elementos de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas se constituyeron en la escena del hallazgo, donde realizaron las diligencias correspondientes y la recopilación de posibles indicios que anexarán a la carpeta de investigación por el delito de homicidios.

Acciones de la autoridad en la investigación del homicidio

Los peritos criminólogos realizaron el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del anfiteatro en calidad de no nombre para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Las autoridades resaltaron que la víctima se encontraba sin camisa y en el pecho tenía una palabra escrita y portaba un short de color rosa y calcetines de color blanco, y agregaron que la víctima podría tratarse de un hombre que se encontraba en calidad de no localizado desde hace algunos días, por lo que estaría por confirmarse, ya que la investigación continúa.

Impacto en la comunidad tras el hallazgo violento

El hallazgo ha generado preocupación en la comunidad, que se mantiene atenta a los avances de la investigación y a la posible identificación de la víctima.