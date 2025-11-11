Un hombre muerto es encontrado en la casa de los Duendes en Reynosa

Autoridades investigadoras tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en un domicilio abandonado en Reynosa.

Los hechos del hallazgo se registraron alrededor de las 22:00 horas del lunes en el domicilio ubicado en el cruce vial del Boulevard del Maestro con calle Elías Piña de la colonia Fuentes, la vivienda conocida como la casa de los Duendes por la decoración que tenía anteriormente.

Al dar fe del hallazgo, se constituyeron agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales que ingresaron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro.

Los elementos policiacos se entrevistaron con un joven que reportó el hallazgo al número de emergencia 911, quien resaltó que se encontraba realizando algunas grabaciones en el interior de la casa cuando encontró el cuerpo sin vida.