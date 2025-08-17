Reportan robo tras partido en la Unidad Deportiva Solidaridad

Luego de terminar un partido de futbol en la unidad deportiva, se reportó por medio de la directiva de un equipo el presunto robo de pertenencias en vestidores.

Los hechos del presunto robo de pertenencias se registraron alrededor de las 11:30 horas al concluir el encuentro deportivo de los clubes Calor y Guerrero FC, QUE SE SUSPENDIÓ antes del tiempo por un conato de bronca entre ambos equipos de esta ciudad, uno de premier y el otro de tercera profesional.

Los jugadores y el cuerpo técnico del equipo de Premier, al llegar a sus vestidores, indicaban que fueron presuntamente visitados por amantes de lo ajeno que se llevaron pertenencias como celulares y dinero de al menos cuatro jugadores.

Tras el robo en el área de vestidores de la unidad deportiva, se espera que en las próximas horas los presuntos jugadores afectados presenten la denuncia formal en la unidad investigadora en turno para que inicie con las investigaciones, ya que en el momento del hecho no se observó el arribo de los cuerpos de seguridad pública a tomar conocimiento.