¡... Y el paquete no llegó!

Un chofer de paquetería, por ahorrarse tiempo al recortar camino, terminó ocasionando un accidente vehicular.

El percance se registró a eso de las 14:30 horas en la intersección vial de boulevard Morelos con avenida Adolfo López Mateos de la colonia Anhelo, como referencia a unos metros del negocio Grúas Mora, donde se encontraba obstaculizando la circulación una camioneta de la empresa Serumse y un carro Chevrolet Camaro.

¿Cómo ocurrió el accidente en Reynosa?

El conductor del carro deportivo expresaba que transitaba de oriente a poniente por la avenida Rodolfo López Mateo y pensaba incorporarse al boulevard cuando fue impactado por la camioneta que circulaba en sentido contrario por dicho boulevard.

Detalles del impacto entre vehículos en la intersección

El chofer de la empresa de paquetería reconocía su responsabilidad ante el perito de tránsito; señaló que por recortar camino y tiempo, y como observó que otros conductores realizaron la maniobra de tomar el retorno ubicado en dicho tramo carretero y circular en sentido contrario un corto tramo para ingresar a la colonia Anhelo y no ir hasta el otro retorno que está más de cien metros adelante.