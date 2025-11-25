Atrapan a sujeto; intentaba robar mercancía de tienda

Un hombre terminó detenido por una falta administrativa, ya que se salvó porque fue sorprendido intentando sustraer mercancía sin pagar.

El hombre infractor se identificó como Jose G, de 42 años de edad, quien fue remitido a la delegación de Seguridad Pública y quedó a disposición del Juez Calificador por una falta administrativa; esto porque el personal de un negocio no quiso proceder legalmente contra él.

La detención se reportó alrededor de las 10:30 horas por los elementos de la guardia estatal, quienes señalaron que atendieron un reporte ingresado al C5 por tentativa de robo en el centro comercial de Soriana Ribereña, ubicado en la colonia del mismo nombre.

¿Qué ocurrió?

Al presentarse en el supermercado, se entrevistaron con el personal de seguridad privada del sitio, que declaró que sorprendieron al ahora detenido cuando intentaba sustraer mercancía sin pagar de la tienda y el cual se puso agresivo con la cajera; por tal motivo le impidieron que se retirara del lugar y solicitaron el apoyo al número 911 de emergencia.