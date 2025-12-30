Fallece hombre arrollado

Un hombre perdió la vida al ser embestido por una unidad motriz cuando intentó cruzar el libramiento Monterrey-Reynosa, no utilizando el puente peatonal.

El accidente se registró alrededor de las 20:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa, como referencia debajo del puente peatonal que une a la colonia Cumbres con el fraccionamiento Puertas del Sol, ubicado frente al centro de control de videovigilancia C5.

Detalles del accidente en el libramiento Monterrey-Reynosa

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil que intentaron brindarles los primeros auxilios a un hombre, pero determinaron que el ciudadano ya no contaba con signos vitales por las lesiones mortales al ser arrollado por una camioneta.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del fatal accidente entrevistándose con el automovilista de una camioneta Ford Escape, que comentaba que transitaba de oriente a poniente por el carril central del libramiento cuando de manera repentina se le cruzó en el camino el peatón, por lo que no pudo esquivarlo, impactándolo de forma frontal con su vehículo.

Acciones de las autoridades tras el fatal accidente

El cuerpo sin vida del hombre terminó sobre la cinta asfáltica en el carril central tras el percance, en donde el ahora occiso intentó cruzar el libramiento Monterrey-Reynosa de norte a sur, esto al no utilizar el puente peatonal ubicado en el sitio.

Al dar fe del mortal accidente, se constituyeron agentes de la policía investigadora de la unidad en turno y personal de servicios periciales que realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente, llevando a cabo el levantamiento y traslado del cadáver al anfiteatro.

Impacto en la comunidad tras el accidente vial

Este trágico suceso ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes han solicitado mayor vigilancia y señalización en el área para prevenir futuros accidentes.