Localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición en Reynosa

Durante este martes, fue localizado un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un predio en Reynosa. Se presume que la víctima sea una persona del sexo masculino.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Cedros del Fraccionamiento Jarachina Norte al oriente de la ciudad, a unos metros de una subestación de la Comapa; una persona lo vio entre la maleza y dio aviso a las autoridades.

El lugar fue acordonado por la Guardia Estatal mientras los elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas hacían las labores de investigación.