Localizan cuatro cuerpos en Reynosa; presumen sean la familia desaparecida

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del hallazgo de cuatro personas sin vida en el área sur de Reynosa. Las víctimas podrían tratarse de la familia que se encontraba en calidad de desaparecida desde el pasado fin de semana.

La unidad motriz de la familia fue localizada y se encuentra en el área de la Unidad Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, donde peritos criminólogos realizaron las diligencias correspondientes. Las autoridades aún no han confirmado la identidad de las víctimas debido a que los cadáveres se encuentran en proceso de estudios.









De manera extraoficial se supo de la detención de dos personas, por lo que las investigaciones continúan. Las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon este trágico hallazgo.