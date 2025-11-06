Localizan cuarto cuerpo durante cateo a casa en Reynosa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirma el hallazgo de la cuarta víctima de los hechos relacionados con la desaparición de la familia del fraccionamiento Hacienda Las Fuentes, sector 4, en Reynosa.

El hallazgo se dio mediante una orden de cateo en domicilio ubicado en el fraccionamiento Valle Soleado, donde el personal de Servicios Periciales detectó el cadáver enterrado.

El mandamiento judicial se llevó a cabo en el domicilio de los dos ciudadanos imputados en el caso, solicitado por la Unidad Investigadora adscrita a personas no localizadas que realizaron el macabro hallazgo.

Las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.