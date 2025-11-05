Encuentran cuerpos en una brecha de Reynosa; investigan si es la familia desaparecida

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del hallazgo de personas sin vida en el área sur de Reynosa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se encontraron tres cadáveres e investigan si las víctimas son la familia que se encontraba en calidad de desaparecida desde el pasado fin de semana.

El personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes, y los tres cuerpos sin vida fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la elaboración de los exámenes periciales correspondientes a efecto de establecer la causa de muerte y su identificación.

Las autoridades investigadoras, al estar realizando las acciones de búsqueda, lograron detectar, en un domicilio, una unidad motriz Ford Edge de color gris en el fraccionamiento Valle Soleado, unidad relacionada con la familia desaparecida, además localizaron dos posibles sospechosos que son investigados y se presume la participación de otros dos más.





Fichas de búsqueda de la familia desaparecida en Reynosa.





La Fiscalía informó que las investigaciones continúan y se dará a conocer mayor información conforme el sigilo de las mismas lo permitan.